Çin, LGBTİ+ Film Festivali gönderisi paylaştığı için, Almanya'nın Guangzhou Konsolosluğu'nun sosyal medya hesabına erişim kısıtlaması getirdi

Çin'in sosyal medya platformu Weibo, 16 yabancı hükümetle ortaklaşa düzenlenen LGBTİ+ Film Festivali hakkında paylaşım yaptıktan sonra, liman şehri Guangzhou'daki Alman Konsolosluğu'nun resmi hesabını, "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle yasakladı.

İki günden fazla süredir devam eden hesap kısıtlaması, milliyetçi Weibo kullanıcılarının, Alman Konsolosluğu'nun paylaşımını "rahatsız edici" olduğu gerekçesiyle şikayet etmesinin ardından getirildi.

Guangzhou'daki Alman konsolosluğunun resmi hesabı, "Bu hesap, 'Weibo Topluluk Standartları' ile ilgili düzenlemeleri ihlal ettiğine dair şikayetler nedeniyle şu anda görüntülenemiyor" bilgilendirmesiyle erişime kapatıldı.

Çin'deki yabancı elçilikler, genellikle konsolosluk binalarının dışında gerçekleşemeyecek hassas konular hakkında film gösterimleri, konuşmalar ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bu tür film gösterimlerinde uluslararası elçiliklerle işbirliği içinde çalışan Çin Kadın Filmleri Festivali'nin küratörü Li Dan, olayın "gençler arasında artan milliyetçilik eğiliminin sonucu" olduğunu söyledi.

Li Dan, durumu “Yabancı bir konsolosluğun Weibo hesabını yasaklamak, hem diplomasiyi hem de uluslararası imajı etkileyen bir karardır ve bu nedenle hükümet tarafından dikkatli bir şekilde alınması gerekir. Almanya ve Çin arasındaki ilişki son zamanlarda büyük bir darbe almadığı için, eşcinsellikle ilgili tek bir Weibo gönderisi nedeniyle hesabın kapatılmaması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi.