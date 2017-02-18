Çin, Kuzey Kore'den kömür ithalatını durdurdu

Çin, son füze denemesinden sonra Kuzey Kore üzerinde baskı oluşturmak amacıyla, bu ülkeden kömür ithalatını durdurduğunu açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yasak bu yılın sonuna kadar sürecek.

Pekin, geçen hafta Kuzey Kore'den gelen bir milyon dolarlık kömürü reddetmişti.

Bu kararla, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını durdurmak için bu ülkeye uygulanan yaptırımlara Çin de katılmış oldu.

Çin, Pyongyang'ın tek müttefiki.

Kömür, ekonomisi zor durumda olan Kuzey Kore'nin en büyük ihraç ürünü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, geçen hafta Malezya'da Kuala Lumpur havaalanında öldürülmüştü.

Kim, Çin toprağı Macau'da uzun bir süre Pekin'in koruması altında yaşamıştı.

Kuzey Kore, 12 Şubat'ta bir balistik füze denemişti.