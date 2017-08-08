Çin Kuzey Kore yaptırımlarını uygulayacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore hakkında aldığı yaptırım kararlarının titizlikle uygulanacağı taahhüdünde bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Güneydoğu Asya Devletler Topluluğu ASEAN'ın Manila'daki buluşmasında yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore ile geleneksel sıkı ekonomik ilişkiler içinde olmalarından dolayı en ağır bedeli kendilerinin ödeyeceğini" söyledi. Wang Yi "nükleer silahların yayılmasını önleme sisteminin güçlendirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın korunabilmesi için Çin'in daha önceki kararlarda olduğu gibi BM'in yeni yaptırım kararlarını da eksiksiz yerine getireceğini" belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Güvenlik Konseyi kararlarının aynı zamanda kesintiye uğrayan Kuzey Kore, Güney Kore, Çin, Rusya, Japonya ve ABD arasındaki altılı görüşmelerin yeniden başlatılmasını da öngördüğünü hatırlattı. Wang Yi bu hususun Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından da desteklendiğini dile getirdi.

Kuzey Kore yılmıyor

Çin, Kuzey Kore'nin en sıkı müttefiki ve bir numaralı ticari ortağı sayılıyor. Balistik füze ve nükleer denemelerinden vazgeçmeyen Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana BM kararları doğrultusunda yaptırım uygulanıyor.

BM Güvenlik Konseyi ABD'nin ısrarı üzerine Cumartesi günü toplanarak ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması amacıyla temmuz ayında iki balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin dışarıya kömür, demir, kurşun ve balık satmasını yasaklamıştı. Son denemede kullanılan füzenin ABD topraklarını da menzili içine alacak kapasitede olduğu açıklanmıştı. Kuzey Kore yaptırım kararlarına rağmen nükleer programından vazgeçmeyeceğini duyurdu ve ABD'ye nükleer saldırı tehdidinde bulundu.

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DW, Reuters/AG, BÖ