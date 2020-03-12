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Dünya

Çin Dışişleri: Koronavirüs'ü ABD Vuhan'a getirmiş olabilir, bize açıklama yapmalı

12 Mart 2020 20:23

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cao, kişisel Twitter hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Koronavirüs (Kovid-19) saptandığı sözlerini aktardı.

Cao, CDC'nin bu açıklamasıyla kendini ele verdiğini ima ederek, ilk hastanın ABD'de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığını sordu. Sözcü Cao, "Salgını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" sözlerine yer verdi.

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