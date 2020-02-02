Çin, Koronavirüsten ölenlerin gömülmesini yasakladı

Çin hükümeti, Koronavirüs kurbanlarının cesetlerinin gömülmesini yasakladı. Yetkililer ülkenin cenaze geleneklerini kısıtlarken, cesetlerin yakılmasına karar verildi.

Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı. Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına Koronavirüs kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak.

Yakılma işlemi, belirlenen en yakın cenaze evinde gerçekleştirilecek, farklı bölgelere taşınmayacak ve mezarlara gömülmeyecek. Cenaze töreni yapılması yasaklanırken, cansız bedenler dezenfekte edilmeyecek. Tıbbi çalışanlar tarafından mühürlenen torbalar açılmamak üzere belirlenen krematoryumlara personel ve özel araçlarla taşınıp yakılacak.

Hubei eyaleti yetkilileri ayrıca tüm evlilik kayıtlarının pazartesi gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı. (İHA)