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Dünya
BBC Türkçe

Çin, Koronavirüs'ün kaynağına dair bağımsız uluslararası soruşturma talebini reddetti

24 Nisan 2020 22:48

James Landale
Diplomasi muhabiri

Çin yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kaynağının incelenmesine yönelik uluslararası ve bağımsız bir soruşturma yapılması talebini reddetti.

Konuyla ilgili BBC'nin sorularını yanıtlayan Çin Büyükelçi Vekili Çen Ven, bu soruşturma talebinin siyasi hedefleri olduğu ve dikkatleri salgınla mücadeleden uzaklaştıracağı gerekçesiyle reddettiklerini söyledi.

Çin'in Koronavirüs'le mücadelede ne kadar şeffaf olduğu son dönemde tartışılıyor. BBC'ye konuşan Çen, "Bağımsız soruşturma çağrısı siyasi. Şu an virüsle mücadele ediyoruz ve buna odaklandık. Neden bir soruşturma olsun?" dedi ve ekledi:

"Bu yalnızca dikkati dağıtır, kaynakları harcar."

"Çin'e karşı derin bir önyargıdan kaynaklanıyor"

Diplomat, Çin'in virüse karşı verdiği ilk tepkilere yönelik eleştirilern "Çin'e karşı derin bir önyargıdan" kaynaklandığını savundu.

Çen, bu konuda spekülasyon yapmanın "politik bir virüs" olduğunu öne sürdü.

Çin'in Vuhan kentinde doktorlar arasında bu yeni virüse dair ilk bilgileri paylaşan Li Venliang hakkında "toplum düzenini şiddetle sarsan yanlış iddialarda bulunma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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