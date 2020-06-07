Çin'den Koronavirüs aşısında işbirliği çağrısı: Üretildiğinde küresel kamu ürünü olacak

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen aşı üzerine açıklama yaptı. Çin'in aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Zhihang, aşı üretildiğinde küresel kamu ürünü olarak herkese sunmayı planladıklarını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang, Çin'in Covid-19 mücadelesinin aktarıldığı Beyaz Sayfa toplantısında konuştu. Pandemiyle başa çıkmak için en etkili yolun bir aşı bulunması olduğunu söyleyen Bakan Zhigang, aşı geliştirme sürecinin uzun olduğunu ve belirsizliklerle dolu olduğunu söyledi. Zhigang, aşı geliştirme sürecinde uluslararası işbirliği olması gerektiğini belirtti.

Zhihang, Çin'de Covid-19 aşısının bulunması durumunda bunun bir küresel kamu ürünü olarak tüm insanlığa sunulmasını planladıklarını açıkladı.

Çin'de şu ana kadar 5 şirketin aşı çalışmalarında klinik test seviyesine geçildi.