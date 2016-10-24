Çin Komünist Partisi'nin gündemi yolsuzlukla mücadele

Çin Komünist Partisi’nin yaklaşık 400 önde gelen yöneticisinin katılımıyla Pekin’deki Yingşi Oteli’nde pazartesi günü başlayan toplantıda gündemin en önemli maddesini parti için disiplin oluşturuyor. Dört günlük toplantıda parti üyelerinin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi ile yolsuzluk ve rüşvetle mücadele edilmesi için uyulması gereken kuralların karara bağlanması bekleniyor.

2012 yılında Çin Komünist Partisi’nin genel başkanlığına seçilen Şi Cinping, iktidara geldiğinden beri yolsuzlukla mücadele ediyor. Parti disiplin komisyonunun verdiği bilgilere göre, 2013 yılından beri aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu bir milyondan fazla üyeye rüşvet aldığı gerekçesiyle ceza verildi.

Ancak Şi'yi, yolsuzlukla mücadele kampanyasını parti içindeki rakiplerini saf dışı bırakmak ve iktidarını pekiştirmek için kullanmakla eleştirenler de bulunuyor.

Komünist Parti'de kadrolar değişiyor

Yaklaşık 88 milyon üyesi bulunan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin Genel Kurul toplantısı, önümüzdeki yıl parti yönetiminde yapılacak değişiklik ve Şi Cinping’in 2022 yılına kadar sürecek ikinci görev dönemi için hazırlık niteliği de taşıyor. Şi’nin emekliye ayrılacak üyelerin yerine kendine yakın isimleri seçerek, iktidarını pekiştirmesi bekleniyor. Çin Komünist Partisi’nin en üst karar organı politbüroda 25 üyenin 11’inin yenilenmesi öngörülüyor.

Geçen altı ayda parti teşkilatlarındaki genel sekreterlerin yaklaşık üçte birinin değiştiği ve bu isimlerin bazılarının gelecek sonbaharda partinin Merkez Komitesi’ne üye olabileceği belirtiliyor. Gözlemciler, bu kadro değişikliklerinin Şi'nin kimi halefi olarak seçebileceği konusunda da bir ipucu verebileceğini ifade ediyor. Berlin merkezli Mercator Çin Enstitüsü Müdürü Sebastian Heilmann, kendisinden sonra iktidara gelecek kişinin zamanından önce güç kazanmaması için Şi'nin halefi konusuna uzun süre açıklık getirmeyebileceğini belirtiyor.

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AFP/dpa, JD/BK