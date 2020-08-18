"Çin Komünist Partisi'nde Devlet Başkanı Şi Jinping'e karşı yaygın bir muhalefet var"

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Merkezi Komünist Parti Okulu'ndan kovulan bir akademisyen, Devlet Başkanı Şi Jinping'e alışılmadık bir şekilde sert eleştirilerde bulundu ve iktidardaki Komünist Parti'nin içinde Çin liderine yönelik büyük bir muhalefet bloğu oluştuğunu bildirdi.

Parti yetkililerini yetiştiren okuldan Şi'yi eleştirdiği bir ses kaydının yayınlanmasının ardından kovulan Kai Şiya, Komünist Parti'nin Çin'in gelişmesini önleyen bir engel haline geldiğini ifade etti.

The Guardian'a konuşan Kai, kendisinin yanı sıra partiden ayrılmak isteyen başka kişiler de olduğunu ifade etti.

Kai, partide Şi'nin yönetiminden memnun olmayan birçok isim olduğunu ve kendisine karşı yaygın bir muhalefet oluştuğunu ifade ederken, birçoğunun sonuçlarından korktuğu için konuşmaktan kaçındığını ifade etti.