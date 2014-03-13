T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin, kayıp Malezya uçağını buldu mu?

Günlerdir bulunamayan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu öne sürüldü

13 Mart 2014 11:16

Malezya Havayolları’na ait uçağı arama çalışmaları 6. gününe girerken Çin, uçağın yerinin tespit edilmiş olabileceğini açıkladı.

Malezya Havayolları’na 6 gündür kayıp olan 370 sefer sayılı uçağın akıbetiyle ilgili Çin hükümetinden son dakika açıklaması geldi.

Çin uydusunın Güney Çin Denizi’nde kazaya ait bir görüntü yakalamış olabileceği bildirildi. Uydu kayıtlarında denize büyük bir cismin çakıldığına ait görüntüleri değerlendiren Çin Bilim Akademisi söz konusu görüntülerin Boeing 777’ye ait olabileceğini açıkladı. CNN’in son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre, uydu görüntülerinde çakılmanın ardından deniz yüzeyinde 3 büyük parça görülüyor. Malakka Körfezi açıklarında 9 Mart’ta alınan kayıtlar 239 kişinin bulunduğu uçak kazasından 1 gün sonrasına ait. Ancak söz konusu görüntüler Çarşamba gününe kadar açıklanmadı. Çin hükümetinin verdiği bilginin ardından bölgeye Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne ait araştırma gemileri gönderildi.

 

ETİKETLER

malezya havayollarıuçakçinkayıphaberuydu

İlgili Haberler

Malezya Havayolları'na ait uçak kayıp, 239 kişiden haber alınamıyor

Malezya Havayolları'na ait 239 yolcunun bulunduğu uçağın Vietnam yakınlarında düştüğü iddia edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24