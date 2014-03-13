Çin, kayıp Malezya uçağını buldu mu?

Malezya Havayolları’na ait uçağı arama çalışmaları 6. gününe girerken Çin, uçağın yerinin tespit edilmiş olabileceğini açıkladı.

Malezya Havayolları’na 6 gündür kayıp olan 370 sefer sayılı uçağın akıbetiyle ilgili Çin hükümetinden son dakika açıklaması geldi.

Çin uydusunın Güney Çin Denizi’nde kazaya ait bir görüntü yakalamış olabileceği bildirildi. Uydu kayıtlarında denize büyük bir cismin çakıldığına ait görüntüleri değerlendiren Çin Bilim Akademisi söz konusu görüntülerin Boeing 777’ye ait olabileceğini açıkladı. CNN’in son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre, uydu görüntülerinde çakılmanın ardından deniz yüzeyinde 3 büyük parça görülüyor. Malakka Körfezi açıklarında 9 Mart’ta alınan kayıtlar 239 kişinin bulunduğu uçak kazasından 1 gün sonrasına ait. Ancak söz konusu görüntüler Çarşamba gününe kadar açıklanmadı. Çin hükümetinin verdiği bilginin ardından bölgeye Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne ait araştırma gemileri gönderildi.