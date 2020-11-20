Çin kasabasında köpek gezdirme yasağı: Üç kez ihlal edenlerin köpeği öldürülecek

Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Weixin kasabasında kamusal alanda köpek gezdirmek yasaklandı. Yerel yöneticiler tepkiler üzerine, Cumartesi günü yürürlüğe gireceği açıklanan köpek gezdirme yasağının değerlendirileceğini duyurdu.

Yasağı üç kez ihlal edenlerin köpeklerinin öldürüleceğinin açıklanması sosyal medyada öfkeye neden olmuştu.

Yerel yönetim, bazı "ısırma" olaylarının ardından alınan bu kararın "medeni köpek bakımını" özendirmeyi ve yaklaşık 375 bin nüfuslu kasabanın sakinlerini korumayı amaçladığını savunuyor.

Ancak sosyal medyada birçok kişi bu yasağı "aşırı ve barbarca" bulduğunu belirtti.

'Üçüncü ihlalde köpek öldürülecek'