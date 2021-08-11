Çin, karaoke barlarda "ulusal birliği tehdit eden" şarkıları yasaklıyor

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkedeki karaoke mekanlarına ekim ayından itibaren bir “yasak listesi” gönderileceğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Bakanlık, “ulusal birliği, egemenliği tehdit eden, dini politikaları ihlal eden ya da yasa dışı aktiviteyi teşvik eden” şarkıların yasak olacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aldığı karardan sonra karaoke mekânlarına içerik sağlayıcılar, yasaklı şarkıların yer almamasından sorumlu olacak.

Bakanlık, içerik sağlayıcıların “sağlıklı ve yükseltici” müzikler seçmesi gerektiğini söyledi.

Çin'de 100 binden fazla şarkıdan oluşan müzik kütüphanesi olan yaklaşık 50 bin eğlence mekânı va.