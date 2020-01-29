Çin Kadın Futbol Takımı, salgın nedeniyle Avustralya'da karantinaya alındı

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132’ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974’e yükseldi. Koronavirüs alarmı nedeniyle Çin kadın futbol takımı Avustralya'da karantinaya alındı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen sayısı bin 239’nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974’e çıktı.

Maç için Avustralya'ya giden Çin Kadın Futbol Takımı ve beraberindeki 32 kişilik ekip karantinaya alındı. Ekibin 22 Ocak'ta Vuhan'da olduğu ve dün Şangay üzerinden Avustralya'nın Brisbane kentine geçtikleri belirtildi.

Takımın, kaldıkları Brisbane Otel'de 5 Şubat'a kadar gözlem altında tutulacakları ifade edildi.

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