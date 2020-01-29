Koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı; ABD, diplomatik personelini tahliye edeceğini açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni tip koronovirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, teyitli vaka sayısının ise 1459 artarak 5974'e çıktığını açıkladı.

Çinli yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada ülkede koronavirüsün bulaştığı toplam kişi sayısını 27 Ocak itibarıyla 4 bin 515 olarak vermişti.

16 ülkeye yayılan virüsle ilgili olarak kitlesel tahliye çalışmaları da başladı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği Çarşamba günü uçakla elçilik çalışanlarının tahliye edileceğini açıkladı.

Salı günü de Japon hükümeti vatandaşlarının tahliyesi için Çin'e bir uçak göndermişti.

Avustralya tahliye edip, karantinaya alacak

Çin dışında tespit edilen 60'tan fazla vakanın rastlandığı ülkeler arasında Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya ve Güney Kore de var.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bazı Avustralya vatandaşlarının koronavirüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletinden ayrılmalarına yardımcı olacaklarını ve onları Christmas Adası'nda karantinaya alacaklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) de salgını nedeniyle Çin'de bulunan Avrupa ülkeleri vatandaşlarının tahliye edilmesi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, AB'nin, Çin'deki Avrupa vatandaşlarının tahliyesini koordine edeceğini duyurdu.

Çin dışındaki yeni tip koronavirüs vakaları:

14 vaka: Tayland

7 vaka: Malezya

5 vaka: ABD, Avustralya, Singapur, Tayvan

4 vaka: Güney Kore, Japonya, Almanya

3 vaka: Fransa

2 vaka: Vietnam

1 vaka: Nepal, Kanada, Kamboçya, Sri Lanka

Beyaz Saray yetkilisi Çin'e uçuşları durduracakları iddiasını yalanladı

Amerikan basınında Beyaz Saray'ın Çin'e uçuşları durdurmayı gözden geçirdiği haberleri çıksa da, Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili bu iddiayı yalanladı.

Reuters'a konuşan iki ABD yetkilisi de, Beyaz Saray'ın koronavirüsün ülkeye yayılmasını engellemek için her türlü seçeneği değerlendirdiğini, bunlar arasında uçuşları geçici olarak dururmanın da olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray koronavirüs ile ilgili günlük toplantılar gerçekleştiriyor.

Hastalığın yayılması endişesiyle dünya çapında havayolu şirketleri Çin'e düzenledikleri seferleri halihazırda azaltmış durumda.

Küresel şirketler çalışanlarının ülkeye seyahatine kısıtlamalar getirirken, bazı sektörler de hastalığın salgına dönüşmesi halinde küresel büyümenin etkileneceği gerekçesiyle endişeli.

Çin ne gibi önlemler alıyor?

Vuhan karantina uygulaması başladığından beri bir hayalet kent görünümünde. Yetkililer sokağa çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Toplu taşıma araçları da iptal edilmiş durumda.

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong yönetimi de bir dizi önlem açıkladı ve iki ülke arasındaki geçişleri sınırladı.

Çin ile Hong Kong arasındaki uçak seferleri yarıya indirildi, Çin anakarasın yapılacak seyahatlere izin verilmeyeceği de duyuruldu.

Kentteki sağlık çalışanları, anakara ile giriş çıkışların kontrol altına alınmaması halinde greve gideceklerini açıkladı.

Hem başkent Pekin hem de Şangay'da, Hubei eyaletinden gelenler 14 gün boyunca gözlem altında tutuluyor.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için yetkililer, Çin'deki büyük çaplı yeni yıl etkinliklerini de iptal etmiş durumdalar. Yeni yıl nedeniyle gerçekleşen tatil dönemi de 3 gün daha uzatıldı.

BBC'nin Çin muhabiri Robin Brant, ülkenin asli tatil döneminin uzatılmasının sıradışı olduğunu söylüyor, "Ancak yarım milyar insanın trenlere, uçaklara ve otobüslere binmesi ve ülkeyi baştan başa geçmesi hükümetin istediği son şey" diyor.

BBC

Avustralyalı bilim insanları yeniden virüsün kopyasıyla tedaviye destek olmayı umuyor

Avustralya yeni tip koronavirüsü kopyalayarak, Çin dışında bunu gerçekleştiren ilk ülke oldu.

Avustralyalı bilim insanları buluşlarını tedaviye yardımcı olması umuduyla Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşacaklarını açıkladılar.

Çin'deki bilim insanları da virüsü kopyalamışlardı. Ancak gen dizilimini paylaşan yetkililer, virüsün kendisini paylaşmamıştı.

Araştırmayı yürüten Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü'nden bilim insanları, virüsün kopyasını virüsün bulaştığı bir hastadan elde ettiklerini açıkladı. Virüs örneğinin bilim insanlarına Cuma günü gönderildiği öğrenildi.

Bilim insanları virüsün kopyasının tetkikler için bir araç olarak kullanılabileceğini söylüyorlar. Böylece hastalığın belirtilerini göstermeyen hastalarda bile erkenden teşhisini mümkün kılmayı umuyorlar.

Çinli yetkililer yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de, insandan insana bulaştığını açıklamıştı.