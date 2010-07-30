Çin, Japonya'yı geride bırakarak 2. oldu

T24- Çin, yüzmilyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasını sağlayan otuz yıllık hızlı büyüme sonucu dünyanın en büyük ikinci büyük ekonomisi olarak Japonya'nın önüne geçti.





Çin Döviz İdaresi (SAFE) Başkanı Yi Gang, China Reform dergisini verdiği demeçte, ''Çin gerçekte şimdi dünyanın en büyük ikinci ekonomisi'' dedi. Yi, Çin ekonomisinin yılın ilk yarısında bir yıl önceye göre yüzde 11,1 büyüdüğünü ve yılın tamamında muhtemelen yüzde 9'dan fazla büyüyeceğini söyledi.





NTV'de yer alan haberde, Çin'in 1978 yılında piyasa reformlarını uygulamaya başlamasından bu yana yıllık büyümesi ortalama yüzde 9,5'i geçerken, Yi, bu büyüme hızının aritmetik olarak zamanla yavaşladığını belirtti.





Uluslararası Enerji Ajansı da (IEA) geçen hafta Çin'in dünyanın en büyük enerji tüketicisi olarak ABD'yi geçtiğini açıklamıştı.





G-20'nin önde gelen üyelerinden Çin, İngiltere ve Fransa'yı 2005 yılında, Almanya'yı da 2007 yılında geçmişti. World Bank, IMF ve diğer kuruluşların tahminlerine göre, ABD'yi de alt etme yolunda ilerleyen Çin, 2025 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacak.





Çin her ne kadar dünyanın ikinci büyük ekonomisi de olsa 3 bin 800 dolar olan kişi başına düşen milli gelirle Japonya ve ABD'nin arkasında kalıyor.





Yi, Çin para birimi yuanın uluslararası para birimi olması zamanının gelip gelmediği sorusuna, ''Çin halen gelişmekte olan bir ülke ve kendimizi tanımak için yeteri kadar akıllı olmalıyız'' yanıtı verdi.





Pekin yönetiminin yuanı tam olarak değiştirilebilir bir para birimi yapmak için programı olmadığını söyleyen Yi, yuanı küresel para birimine çevirmek için acele etmeyeceklerini, ancak insanların yuanı rezerv para olarak seçmesi durumunda piyasanın talebi olması nedeniyle bunu durdurmayacaklarını belirtti.





Çin, 23 ay süren yuanı ABD dolarına sabitleme politikasından 19 Haziran'da vazgeçmiş ve dalgalanmaya bırakmıştı. Yuan o günden itibaren dolar karşısında sadece yüzde 0,8 değer kazandı.

