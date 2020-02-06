Çin İstanbul Başkonsolosu Wei’den İmamoğlu’na “Korona” ziyareti

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu’na, Çin’i ve dünyayı sarsan “Koronavirüs “ salgınıyla ilgili bilgi veren Wei, virüs salgını süresince İBB’nin kendilerine verdiği destek için İmamoğlu’na teşekkür etti.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei’yi ağırlayan İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda yaşanan uçak kazasında yaralanan 4 Çin vatandaşıyla da dün akşam gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerinde bir araya geldiğini ve “geçmiş olsun” dileklerini ilettiğini belirtti. Wei’nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu kaydeden İmamoğlu, “Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşanan virüsle ilgili mücadelede çok geçmiş olsun diyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde, sorunu aşar. Çünkü bu tür hastalık, virüs gibi konularda konu sadece Çin’in sorunu değil. Bu, yarın bizim ülkemizde de olabilir, bir başka yerde de olabilir. O bakımdan hep beraber mücadele etmemiz gereken bir sorun. Geçmiş olsun” dedi.

Wei, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza geçiren uçakta bulunan 4 Çin vatandaşını hastanede ziyaret eden İmamoğlu'na teşekkür ederek, “Hastaneye giderek onlara ‘geçmiş olsun’ dileklerinizi ilettiniz. Bu ziyaretiniz hem beni hem de yaralıları duygulandırdı. Etkileyici bir davranış" dedi.

Ülkesinde yaşanan Corona virüsü salgınıyla ilgili bilgiler paylaşan Wei, şunları söyledi:

“Şimdiye kadar bütün Çin’de görülen vakalar, yüzde 95 oranında virüs, Hubei eyaleti ve Wuhan şehrinde sınırlı kaldı. Karantina tedbirlerinin zamanında alınması çok verimli oldu. Kontrol ve önleme tedbirlerini aldıktan sonra, teknoloji konusunda, -örneğin aşı gibi- çalışmalara başladık. Daha da önemlisi, aşı ve geliştirilecek ilacı beklemeden, virüs tespit edilen kişilere tedaviyi başlatmamızdı. Biz, SARS dönemindeki tecrübelerimize ve yöntemlerimize dayanarak, bir tedavi yönetim rehberi oluşturduk. Bunu, Çin’deki bütün ilgili hastanelere gönderdik. Virüsün bulaşma gücü çok fazla. Ama şanslıyız ki, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranı, şimdiye kadar yüzde 2,1. Yani normal gripten daha da düşük bir oran oluyor. 2009’da ABD’de patlayan H1N1 (domuz gribi) hastalığından ölüm oranı yüzde 17,4’tü.”