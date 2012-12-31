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Ekonomi

Çin, Irak'ta petrol sahası alacak

Çin'ın en büyük petrol şirketi PetroChina, Amerikan petrol devi ExxonMobil'ın Irak'ın güneyindeki petrol sahası Batı Kurna-1'i 50 milyar dolar karşılığında satın alacak

31 Aralık 2012 13:31

Enerji ihtiyacı her geçen gün daha fazla artan Çin, Irak'taki petrol yataklarına göz dikti. Çin petrol devi PetroChina'nın ExxonMobil'in Irak'taki petrol sahasını 50 milyar dolara satın alacağı iddia edildi.
 
Alman Der Spiegel dergisinin iddiasına göre, Çin'ın en büyük petrol şirketi PetroChina, Amerikan petrol devi ExxonMobil'ın Irak'ın güneyindeki petrol sahası Batı Kurna-1'i 50 milyar dolar karşılığında satın alacak.

Haberde, ABD'nın Irak'ta 10 yıl "petrol için kan dökmesi"ne rağmen, enerji alanında şimdiye kadar hiçbir önemli anlaşmaya imza atamadığı ileri sürüldü.

Irak'taki Kürt bölgesinde, Kürt Bölgesel yönetimi ile anlaşma yaparak petrol ve doğalgaz arayan ExxonMobil'in Bağdat yönetimi tarafından cezalandırılmak istendiğini iddia eden Alman Der Spiegel dergisi, söz konusu anlaşmanın Ocak ayında imzalanabileceğini belirtti.


Maliki'nin danışmadı doğruladı


Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin baş danışmanı Thamir Ghadban da, Çin şirketi PetroChina'nın Amerikan ExxonMobil'in Irak'ın güneyindeki petrol sahalarındaki payına talip olduğunu doğruladı.

Maliki'nin baş danışmanı Ghabdan, "Exxon payını satışa çıkardı. Hiç kuşkusuz PetroChina bu payı almak için en güçlü aday. Anlaşma Ocak başında olabilir" dedi.


Kürt bölgesinde arama


Haberde, Bağdat yönetiminin, Irak Kürt Bölgesel yönetimi ile enerji anlaşmaları yapan şirketlere baskı yaptığı hatırlatıldı.

Irak'ın güneyinde petrol sahalarını satın almak isteyen Çin'in de Kürt yönetimiyle enerji anlaşması olduğu belirtildi.

Çin şirketi Sipopec'in Irak'taki Kürt bölgesinde petrol arama çalışmalarını yürüttüğü de vurgulandı.

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