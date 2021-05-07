Çin'in uzaya gönderdiği roketin parçalarının bu hafta sonu kontrolsüz şekilde Dünya'ya düşmesi bekleniyor

T24 Dış Haberler

Çin'in uzaya gönderdiği roketin parçalarının bu hafta sonu Dünya'ya kontrolsüz bir şekilde düşmesinin beklendiği belirtildi.

Roket parçalarının tam olarak nereye ve ne zaman düşeceği bilinmiyor.

Dünya'nın etrafında dönen roketin ana gövdesinin atmosferin alt katmanına girmek üzere olduğu belirtildi.

ABD perşembe günü roketi izlediklerini ancak şu an parçaları burma gibi bir planları olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, parçaların insanlara zarar vermeyecek bir yere düşeceğini umduklarını söylemişti.

Çin'in Tianhe uzay istasyonunun ilk modülünü taşıyan dev roketin bir bölümü Dünya'ya geri düşmeye başladığı belirtilmişti.

Harvard'dan astrofizikçi Jonathan McDowell The Guardian'a yaptığı açıklamalarda, "Potansiyel olarak iyi olmayabilir" dedi. McDowell, "En son Long March 5B roketini fırlattıklarında gökte metal sopalar uçuşmaya başlamış ve Fildişi Sahilleri'ndeki birkaç binaya zarar vermişti" dedi.

Ana gövde hafta sonundan bu yana yaklaşık 80 kilometre alçaldı.