Çin'in uzay istasyonundaki astronotlar, ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi

Çin'in uzay istasyonundaki astronotlar, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, 6 bin saatten fazla eğitim gören mürettebatın, kabinde egzersiz yaparak ve sağlık kontrollerinden geçerek uzay yürüyüşüne hazırlandıkları görüntüleri, televizyondan paylaşıldı.

Çin Uzay Ajansı, gelecek yılın sonuna kadar toplam 11 fırlatma planlıyor.

Geçtiğimiz aylarda Çin'in Mars'a gönderdiği keşif aracı Zhurong, gezegenden fotoğraflar ve videolar yayımlamıştı. Keşif aracının Mars'taki görevi devam ediyor.

Tıklayın I Çin, Mars'a gönderdiği uzay aracı Zhurong'un görüntülerini paylaştı