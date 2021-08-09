Çin'in teknoloji sektörüne yönelik düzenlemeleri, iş insanlarına 87 milyar dolar kaybettirdi

Pekin’in Çin’in teknoloji endüstrisine dönük düzenleme hamleleri nedeniyle Temmuz ayından bu yana sektörün en zengin 24 iş insanının servetlerinin net değeri 87 milyar dolar azaldı.

Sözcü'nün haberine göre Çin, teknoloji şirketlerinin ekonomideki payının artmasının ardından milyarder sayısını 5 yılda iki katına çıkardı. Çin’de 1000’den fazla dolar milyarderi bulunuyor. Ancak bu sektöre yönelik son düzenleme dalgası ve Pekin’in teknoloji devlerine yönelik yaptırımları nedeniyle Çinli milyarderlerde ciddi bir servet değişimi gözlemlendi.

1 ayda yüzde 16 düştü

Teknoloji alanında faaliyet gösteren milyarderlerin servetleri Temmuz ayından bu yana düşerken sanayi sektöründe faaliyet gösteren milyarderlerin servetleri artmaya devam etti. Otomobil ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet yürüten iş insanlarının servetindeki artış dikkat çekti.

Teknoloji ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren 24 şirketin net değeri, Financial Times’ın hesaplamalarına göre Haziran sonundan bu yana yüzde 16 düştü. Haziran sonunda başlayan düzenleme dalgasının ilk kurbanı araç çağırma uygulaması Didi olmuştu.

Çin’in Didi’ye yönelik veri güvenliği endişeleri nedeniyle başlattığı düzenleme dalgası, hisselerinde düşüş gerçekleşen teknoloji firmalarına dönük kontrol çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Servetinin 3'te 1'ini kaybetti

Düzenleme fırtınasından en çok etkilenen iş insanı ise e-ticaret sitesi Pinduoduo’nun kurucusu Huang Zheng oldu. Huang’ın 15.6 milyar dolarlık bir hisse kaybı olduğu ve servetinin üçte birini kaybettiği belirtildi.

Mesajlaşma uygulaması WeChat’in sahibi olan Tencent’in kurucusu Pony Ma, servetinin yüzde 22’sini kaybetti. Pony Ma’nın servetindeki kaybın yaklaşık 12 milyar dolar olduğu kaydedildi. Pony Ma, Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’dan sonra Çin’in en zengin üçüncü insanı olarak tanınıyor.

Jack Ma kasımdan bu yana 13.6 milyar dolar kaybetti

Çinli e ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın serveti ise Haziran sonundan itibaren 2.3 milyar dolar düştü. Jack Ma’nın servetinde Kasım ayından bu yana 13.6 milyar dolar düşüş görüldü. Pekin, Kasım ayında Alibaba’nın bağlı olduğu Ant Group’un halka arzına engel olmuştu.

Ülkedeki büyük servet düşüşlerinden biri de eğitim teknolojisi alanında gerçekleşti. Pekin’in eğitim reformu aracılığı ile özel eğitim kurumlarının önüne geçmek istemesi neticesinde New Oriental Education isimli eğitim teknolojisi şirketinin sahibi Yu Minghong’un 3 milyar dolarlık hissesinin 500 milyon dolara düştüğü öğrenildi.

Yenilenebilir enerji ve otomobil sektöründe artış

Buna karşılık Çin’in desteklediği sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının son haftalarda servetlerinin arttığı görüldü.

Örneğin içecek ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren Nongfu Spring’in patronu Zhong Shanshan, Temmuz başından bu yana servetini 5 milyar dolar artırdı. Çin’in en zengin insanı olan Zhong’un serveti, Jack Ma’nın servetinden 24 milyar daha fazla.

Otomobil ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren milyarderler de servetlerini artıranlar arasında. Örneğin yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren 8 milyarderin toplam serveti 13,6 milyar dolar arttı.

Elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin patronu Wang Chuanfu’nun serveti ise 1 ayda 4,4 milyar dolar artarak 25 milyar doları aştı. Wang, bu servetle ülkenin en zengin onuncu kişisi oldu.