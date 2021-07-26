Çin'in sel felaketi hakkında haber yapan yabancı gazeteciler, "artan milliyetçiliğin etkisiyle" düşmanca tavırlara maruz kaldı

Çin'in sel felaketini haberleştiren yabancı gazetecilerin, Çin'e yönelik herhangi bir olumsuz eleştiriye karşı, "artan milliyetçi hassasiyetin" etkisiyle, düşmanca tavırlara ve “kötü kampanyalara” maruz kaldığı belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre, Los Angeles Times ve Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'den muhabirler, Henan'a bağlı Zhengzhou kentinde yaşananları kayda aldı, ardından kendilerini Çin'e iftira atmakla suçlayan öfkeli kalabalıkla karşı karşıya kaldı.

Gazeteci Alice Su ve Mathias Boelinger, Zhengzhou şehrine üç günlük bir yağmur sonrası haber takibi için gitti. Yağmurlar daha sonra kuzeye doğru hareket ederek büyük şehirleri ve kırsal alanları daha da harap etti.

Pazarlarının sular altında kaldığını, birçok esnafın mal varlığını kaybettiği ve “yetersiz devlet yardımı konusunda sıkıntılı” bir bölgede olduklarını belirten Su, "Zhengzhou'da ve çevredeki daha kötü etkilenen bölgelerde karşılaştıkları yıkım ve zorluklar hakkında konuşmaya istekli olan birçok kişi vardı. Ama bu kalabalık kızgın ve yabancıları azarlamaya hevesli görünüyordu" dedi.

Olayı Twitter'da anlatan DW'den Boelinger, "Çin'i karaladığı" için hırpalandığını ve kalabalığın onun BBC muhabiri Robin Brant olduğuna inandığını söyleyerek "Milliyetçi çevrelerde ve devlet medyasında BBC News'e karşı acımasız bir kampanya yürütülüyor" dedi.

BBC'nin Çin'deki başka bir muhabiri Stephen McDonell, Twitter'da BBC çalışanlarının özel telefonlarına gönderilen şiddet mesajları ve aile üyelerini hedef alan taciz tehditlerini de içeren bir "taciz kampanyası" başlatıldığını söyledi.

Olayla ilgili bir hashtag, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da 27 milyondan fazla kez görüntülendi, gazetecilerin kişisel bilgileri de dahil olmak üzere son derece hassas bilgiler paylaşıldı. Bazı yorumcular, Boelinger ve Su da dahil olmak üzere gazetecilerin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunurken, Komünist Gençlik Birliği, insanları Brant'ı takip etmeye ve yerini bildirmeye çağırdı.

Su, Twitter'da Zhengzhou kalabalığından bazı kişilerin durumu yatıştırmaya çalıştığını ve en az bir kişinin özür dilediğini, ancak yaşadıklarının "hoş bir deneyim olmadığını" söyledi. Diğer muhabirler, sel baskınları hakkında haber yaparken benzer durumlar yaşadıklarını söyleyerek yanıt verdiler. Weibo'daki diğer gönderilerde de Al Jazeera ve CNN'den muhabirler hedef alındı.

Çin'de yükselen milliyetçilik ve yabancı medyaya yönelik düşmanlık, yabancı kuruluşlar için haberciliği, giderek daha zor ve riskli hale getirdi.