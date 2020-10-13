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Dünya

Çin'in Şansi eyaletinde öğrencilerin kilosu liseye giriş puanını etkileyecek!

13 Ekim 2020 13:16

Çin’in Şansi eyaletindeki bir kentte, görme bozukluğu olan ve belirlenen standartın üstünde kilosu olan öğrencilere lise giriş puanının düşük not verileceği belirtildi. Alınan karar, altta yatan bir hastalığı olan öğrencilere baskı yaratacağı gerekçesiyle tepki çekerken yetkililer "öğrencilerin sağlıklı yaşamaya teşvik edileceğini" savundu. 

Global Times'ta yer alan habere göre, Çin'in Şansi eyaletinde bir kentte yetkililer görme yetisi ve kiloyu liseye giriş puanını etkileyecek iki unsur olarak belirledi. Yetkililer, 2022'den itibaren şehirdeki mezuniyet sınavında öğrencilere fiziksel sağlık başlığı altında 20 puan daha alma şansı verileceğini açıkladı. 

Belirlenen kilonun üzerinde olan ya da gözleri bozuk olan öğrencilerin bu puanı düşük alacak olması tepki çekti. Sosyal medyada, altta yatan hastalığı olduğu gerekçesiyle kilo alan ya da gözü bozuk olan öğrencilere haksızlık yaptığı belirtilirken yetkililer tepkilere "Öğrencilerin sağlıklı yaşamaya teşvik edileceği" savunmasıyla yanıt verdi. Altta yatan hastalıkların puanı verirken gözetileceği de belirtildi. 

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