Çin'in Omicron dalgasıyla mücadelesi: 9 milyonlu şehir karantinaya alındı

Çin’de 9 milyon nüfuslu Shenyang, 4 bin Covid-19 vakası çıkması üzerine karantinaya alındı. Çin’in ‘sıfır Covid’ stratejisi, Omicron dalgasıyla zorlanmaya başladı.
The Guardian’da yer alan habere göre, Çin genelinde son 24 saatte 4 bin 770 Covid vakası tespit edildi.
Çin, Omicron’la birlikte iki yıllık kontrollü sürecin sonunda hızla artan vakalar karşısında bölgesel karantina, toplu test ve şehir geneli kapanma önlemleri uyguladı.
Omiron dalgası hızla yayılırken geçen hafta Çin’de bir yıldan uzun süredir ilk Covid ölümü gerçekleşti.