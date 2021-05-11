Çin'in nüfus artışı son 10 yılın en düşük seviyesinde

Çin'in yayımladığı hükûmet verileri, nüfus artışının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

BBC'de yer alan habere göre, 2010-2020 arası nüfus sayımı sonuçlarına göre, Çin'in nüfusunun yüzde 5,38 artarak 1,41 milyara yükseldi. Bir önceki on yılda ise nüfus artışı yüzde 5,84 idi.

Nüfus sayımı, 2020'nin sonunda gerçekleşti. Nüfus sayım görevlileri Çin'deki hanelerden kapı kapı bilgi topladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Jizhe, geçen yıl 12 milyon bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. 2016'de doğan bebek sayısı 18 milyondu. Ning, düşen doğum oranlarının Çin'in sosyal ve ekonomik gelişimiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Ülkelerin gelişme oranıyla doğum oranlarının düşüşü doğru orantılı gerçekleşiyor.