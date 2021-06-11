Çin'in keşif aracı Zhurong, Mars'ta selfie çekti

Çin'in keşif aracı Zhurong, Mars'tan "selfie" gönderdi.

BBC'nin haberine göre; mayıs ayında karaya inen keşif aracı, yere kablosuz bir kamera yerleştirdi, ardından kısa bir mesafe geri çekildi ve fotoğraf çekti.

Zhutong'un çektiği tüm görüntüler, Çin Uzay Ajansı tarafından, görevinin başarısını kutlamak için düzenlenen bir törenle yayımlandı.

Bilim insanlarının en az 90 Mars günü hizmet almayı umduğu Zhurong, Amerikan keşif araçları Curiosity ve Perseverance gibi, Mars'ın kayalarının kimyasını değerlendirecek ve yüzey altı su buzu arayacak.

Yaklaşık 240 kg ağırlığında olan Zhurong, fotoğraf çekmek ve navigasyona yardımcı olmak için kameralara sahip. Araç, hava durumu ve yerel kayaların mineralojisini de dahil olmak üzere çevrenin doğasını araştıracak.



