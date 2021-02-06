Çin'in keşif aracı Tianwen-1'in ilk Mars fotoğrafları yayınlandı

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Çin'in keşif aracı Tianwen-1, göreve başlamasından bu yana Mars'ın çektiği ilk fotoğraflarını merkeze yolladı.

2020'nin Temmuz ayında fırlatılan aracın 10 Şubat'ta Mars yörüngesine girmesi bekleniyor.

Çin uzay ajansının sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda Mars'ın Schiaparelli krateri ve Valles Marineris coğrafi oluşumları görülüyor.

Tianwen-1'in paylaşılan fotoğrafları 2.2 milyon kilometre uzaktan çektiği, şimdi ise aracın mesafesinin 1.1 milyon kilometreye düştüğü ifade edildi.

5 tonluk Tianwen-1, Mars'ın yüzeyini inceleyecek.