Çin'in insansız uzay aracı Mars'a inmeyi başardı

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Çin'in gönderdiği insansız uzay aracının Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptığı açıklandı. Bu vesileyle Çin, ABD ve Rusya'dan sonra kızıl gezegene inen üçüncü ülke oldu.

Xinhua Haber Ajansı, Çin Ulusal Uzay Yönetimi'ni kaynak göstererek uzay aracının cumartesi iniş yaptığını bildirdi.

İçinde yörünge aracı, iniş takımı ve keşif aracı bulunan Tiamwen-1, Çin'in güneyindeki Hainan Adası'ndan geçen temmuz ayında fırlatılmıştı.

Tiamwen-1, şubat ayında ilk Mars fotoğrafını paylaşmıştı. Çin Ulusal Uzay Yönetimi'nin yayımladığı görüntülerde Schiaparelli Krateri ve uzun kanyonlar görülüyordu.

6 tekerlekli, güneş enerjisiyle çalışan ve yaklaşık 240 kilo olan Çin keşif aracı Mars'tan taş toplayacak ve analiz edecek.

Mars'a en son başarılı iniş ABD'den gelmişti. Perseverance şubat ayından bu yana Mars'ta görev yapıyor.