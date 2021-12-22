Çin'in "canlı yayın kraliçesi" influencer'ı 210 milyon dolar değerinde vergi kaçırmış

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Çin’in en çok kazanan influencer’larından biri olan “Viya” olarak bilinen Huang Wei’inin 210 milyon dolar değerinde vergi kaçırdığı ortaya çıktı. Fenomen, sosyal medya uygulamalarından çıkarıldı.

CNN’de yer alan habere göre, Çin’in “canlı yayın kraliçesi” denilen Viya’dan 1.34 milyar Yuan değerinde vergi, gecikme faizi ve ceza ödenmesi istendi.

Huang’ın 2019-2020 arasında gelirini yanlış göstererek 640 milyon yuandan fazla vergi kaçırdığı anlaşıldı. Yetkililer, Huang’ın vergisini ve cezasını ödemesi durumunda cezai işlem başlatılmayacağını söyledi.

Huang’ın Çin’in büyük sosyal medya platformları Weibo, Taobao ve Douyin’de milyonlarca takipçisi vardı. Vergi kaçırma olayının üzerine Huang’ın tüm sosyal medya hesapları kapatıldı.

Çin, sosyal medya endüstrisi üzerindeki incelemeleri son aylarda hızlandırdı. Ticaret Bakanlığı ağustos ayında internet üzerinden ürün pazarlayan “canlı yayıncılar” için endüstri standartları belirlenmesini teklif etti.