Çin'in bazı bölgelerinde Covid-19 önlemleri sıkılaştırdı

Çin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yaşanan yeni dalga bazı bölgelerde kısıtlamaların artırmasına neden oldu.

Başkent Pekin'de bazı bölgeler tamamen tecrit altına alınırken, kuzeybatı bölgelere ulaşım yasakları getirildi ve halkın toplandığı alanlar kapatıldı.

Reuters'ın haberine göre; Koronavirüs'ün ilk defa 2019'da tespit edildiği Çin, dün 28 yeni yerel olarak bulaşan vaka açıkladı. Bu rakam bir gün önce bildirilen 13 yeni vaka sayısının iki katından fazlasına denk geliyor.

Çin'de vaka sayıları dünyanın geri kalanına kıyasla daha düşük ancak Çin'in salgına dair sıfır tolerans politikası şehirlerin salgının yayılmasını kontrol altına almada hızlı adım atabilmesini sağlıyor.