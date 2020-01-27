<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. 22 milyonluk kentteki ölüm, endişeleri artırdı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN -</strong> <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarp-nebil/ticaret-savasi-nereye-evriliyor-koronavirus-bir-biyolojik-saldiri-mi,25348" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Füsun Sarp Nebil yazdı: Ticaret savaşı nereye evriliyor, koronavirüs bir biyolojik saldırı mı?</a></p>\n<p>Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, doktorların çok yakından bildiği ve korktuğu bir virüs ailesini temsil ediyor. Bunlara koronavirüs ya da corona virüsü adı veriliyor.</p>\n<p>Bu aileden türeyen diğer virüsler arasında SARS ve MERS de var. SARS, bulaştığı kişilerin yüzde 9'unun, MERS de yaklaşık yüzde 35'inin hayatını kaybetmesine yol açtı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/koronavirus-cin-deki-yeni-virusun-belirtileri-neler-nasil-ortaya-cikti-ve-neden-olumlere-yol-aciyor,857722" target="_blank" rel="noopener">Koronavirüs: Çin'deki yeni virüsün belirtileri neler, nasıl ortaya çıktı ve neden ölümlere yol açıyor?</a></p>\n<p><em>Ayrıntılar geliyor...</em></p>\n</body>\n</html>