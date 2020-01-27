Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. 22 milyonluk kentteki ölüm, endişeleri artırdı.

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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, doktorların çok yakından bildiği ve korktuğu bir virüs ailesini temsil ediyor. Bunlara koronavirüs ya da corona virüsü adı veriliyor.

Bu aileden türeyen diğer virüsler arasında SARS ve MERS de var. SARS, bulaştığı kişilerin yüzde 9'unun, MERS de yaklaşık yüzde 35'inin hayatını kaybetmesine yol açtı.

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