Çin'in Ad5-Ncov, Koronavirüs aşısının Rusya'da tescili için başvuru yapıldı

Moskova merkezli Petrovaks şirketi, Çin'de geliştirilen Ad5-Ncov Koronavirüs aşısının Rusya'da tescil edilmesi için başvuru yaptığını açıkladı.

Petrovaks Başkanı Mihail Tsıferov, Ad5-Ncov Koronavirüs aşısının tescil edilmesi için gereken belgeleri Rusya Sağlık Bakanlığı'na sunduklarını ifade etti.



Rossiya 24 televizyonuna konuşan Tsıferov, "Başvurumuzu yaptık, aşıyı ne zaman kullanabileceğimiz tescile bağlı. Ürün devlet bilirkişi incelemelerinden geçti ve artık Sağlık Bakanlığı'nın kararını bekliyoruz" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ad5-Ncov aşısının Petrovaks'taki kurum içi klinik testlerinin başarılı geçtiğini ve küresel testlerin önümüzdeki günlerde tamamlanmasını beklediklerini anlatan Tsıferov, Petrovaks'ın yılda onlarca milyon doz Ad5-Ncov aşısı üretebileceğinin altını çizdi.

Tsıferov, Ad5-Ncov aşısını hem Rusya hem de yurtdışı pazarlar için üretmeyi planladıklarını ekledi.