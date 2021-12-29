Çin'in 13 milyon nüfuslu şehrinde karantinanın yedinci günü: Temel ihtiyaçlar siparişle gideriliyor

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Çin’in 13 milyon nüfuslu Xi’an şehrinde Koronavirüs vakalarının artması sonucu uygulanan tam kapanmanın yedinci gününe girildi. Şehirde yaşayanlar temel ihtiyaçlar için dahi evden çıkamazken tüm ihtiyaçlar siparişle gideriliyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, Çin’de son 24 saatte tespit edilen 152 Covid-19 vakasının 151’i Xi’an şehrinde çıktı. Xi’an’da 9-28 Aralık tarihleri arasında toplam 1000 Covid vakası tespit edilmiş oldu. Öte yandan şehirde hiçbir Omicron vakası açıklanmadı.

Şehri yönetimi, bu haftanın başından itibaren zorunlu ihtiyaçlar için de evden çıkılmasını yasakladı. İhtiyaçların kurye uygulamaları ile iletilmesine karar verildi.

Evlere kapanan insanlar yedinci günlerinde alışverişlerini dahi kendileri yapamadıkları için rahatsızlıklarını dile getirdi.

Yetkililer, şehir geneli aşılamanın yeni turuna bugün başlayacak.

Çin'de 'Sıfır Covid' politikasıyla vaka kümelerine karşı sıkı önlemler uygulanıyor.