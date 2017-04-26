Çin ilk yerli uçak gemisini denize indirdi

Kore Yarımadası'nda artan gerilimin gölgesinde Çin tamamıyla yerli üretim ilk uçak gemisini çarşamba günü denize indirdiğini açıkladı. Ekipman ve silah sistemlerinin kurulumuyla birlikte 50 bin tonluk geminin 2020'de operasyonel hale gelmesi öngörülüyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Dalian Limanı'ndan yola çıkan taşıyıcı Çin'in aynı zamanda ikinci uçak gemisi. Associated Press ajansına konuşan Michael Chase, taşıyıcının Çin'in gemi yapımında ve diğer savunma sanayiinde geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu düşünüyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu olan ve küresel siyaset alanında çalışmalar yapan RAND Corporation bünyesinde görevli Chase'e göre, Sovyet tasarımlarını esas alan bu uçak gemisi, Çin'in gelecekte daha üstün askeri araçlar yapabileceğinin bir kanıtı.

Varyag'ın izinde

Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning 1998 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ukrayna'dan alınmış ve 2001 yılında römork gemilerle Karadeniz'den Çin'e çekilmişti.

O dönemde Rusça'da Varyag ismiyle anılan geminin Türkiye'deki boğazlardan geçişi 16 aylık beklemenin ardından ve Türkiye ile Çin arasında uzun süren müzakerelerden sonra mümkün olabilmişti.

2012 yılında Varyag'ı operasyonel bir uçak gemisine dönüştürme kararını açıklayan Çin, ilk uçak gemisini böylece takip eden üç yıl içinde kullanıma aldı.

Askeri güç projeksiyonu

Çin'in ikinci uçak gemisi haberi aynı zamanda Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra Kore Yarımadası'nda artan askeri gerginliğe denk geldi.

Kuzey Kore'nin askeri tatbikatları ve son zamanlarda ABD ile artan gerginliği takip eden Çin'in hamlesi, Güney Çin Denizi'ndeki nüfuzunu arttırmaya yönelik bir çaba olarak kabul ediliyor.

Ancak basit bir karşılaştırmada Çin'in donanma gücü ABD'ninkine göre oldukça geride. Çin devlet medyasına göre, ülkenin en az altı uçak gemisine ihtiyacı bulunuyor. ABD'nin ise halen operasyonel 10 uçak gemisi bulunuyor ve iki yeni taşıyıcı yapmayı planlıyor.

Buna rağmen Sydney merkezli düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nde görev yapan Sam Roggeveen'e göre, Çin'in uçak gemisi sayısı ABD'ninkinin yarısına ulaşsa bile Asya-Pasifik bölgesinde ABD'nin hegemonyasını zorlayabilir.

Reuters haber ajansına konuşan Roggeveen, ABD'nin küresel sorumlulukları göz önünde bulundurulduğunda, Çin'in kendi bölgesinde eşit koşulları sağlayabileceği görüşünde.

Roggeveen'e göre "iki uçak gemisi ile Çin, ABD'den sonra Asya-Pasifik'teki tartışmasız en güçlü donanma gücü" haline gelmiş durumda.

Endişeli komşular

Çin'in, egemenliğini tanımadığı Tayvan'dan sonra bölgedeki en endişeli diğer devletler de Japonya ve Hindistan.

Doğu Çin Denizi'ndeki küçük ada gruplarında egemenlik iddialarından dolayı uzun süredir ihtilafta olan tarafların aralarındaki güvensizlik, Çin'in bu bölgede daha fazla askeri güç göstermesi ile giderek derinleşiyor.

Aynı şekilde Hindistan da Çin'in bölgedeki askeri hareketliliğinden rahatsız oluyor. Çin'in özellikle Pakistan'da inşa ettiği limanlar ve havalimanları ile geçtiğimiz sene Cibuti'de açtığı ilk denizaşırı askeri üssü Hindistan tarafından tehdit olarak algılanıyor.

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DW/AP/Reuters