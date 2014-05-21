T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çin ile Rusya arasında gaz anlaşması

Rus lider Putin’in Çin ziyaretinde iki ülke arasında gelecek 30 yıllık süre zarfında Rus gazının Çin’e taşınmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

21 Mayıs 2014 18:48


Uzun süren müzakereler sonrasında Rusya ile Çin, Rus gazının Çin'e taşınmasını öngören anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre, Çin 30 yıllık süre boyunca toplam 290 milyar euro değerindeki doğalgazı Rus enerji devi Gazprom'dan temin edecek.

Gazprom şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Rus İnterfax ajansına yaptığı açıklamada, Çinli ortak CNPC'ye 2018 yılından itibaren her yıl en az 38 milyar metreküp gaz nakledileceğini söyledi. Çin enerji şirketi CNPC de iki şirket arasında anlaşmaya varıldığını doğruladı. Miller, “Bu Gazprom için çok büyük bir anlaşma. Böyle bir anlaşmaya daha önce hiçbir şirketle yapılmadı” diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen yıl Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında anlaşmaya dair sinyalleri vermişti. Bir yıl süren müzakereler sonrasında, şirketler fiyat üzerinde anlaşmayı başardı. Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, fiyat hakkında kamuoyuna bilgi vermedi. Gözlemciler, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'nın büyük fiyat kırdığı görüşünde. Moskova, ABD'nin ve AB'nin yaptırımları nedeniyle yeni pazarlar arayışındaydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RusPutinRusyaGazpromYönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller RusCNPCDevlet BaşkanıCinpingMoskovaYönetim Kurulu Başkanı Aleksey MillerUkraynaABDDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24