Çin ile Rusya arasında gaz anlaşması



Uzun süren müzakereler sonrasında Rusya ile Çin, Rus gazının Çin'e taşınmasını öngören anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre, Çin 30 yıllık süre boyunca toplam 290 milyar euro değerindeki doğalgazı Rus enerji devi Gazprom'dan temin edecek.

Gazprom şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Rus İnterfax ajansına yaptığı açıklamada, Çinli ortak CNPC'ye 2018 yılından itibaren her yıl en az 38 milyar metreküp gaz nakledileceğini söyledi. Çin enerji şirketi CNPC de iki şirket arasında anlaşmaya varıldığını doğruladı. Miller, “Bu Gazprom için çok büyük bir anlaşma. Böyle bir anlaşmaya daha önce hiçbir şirketle yapılmadı” diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen yıl Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında anlaşmaya dair sinyalleri vermişti. Bir yıl süren müzakereler sonrasında, şirketler fiyat üzerinde anlaşmayı başardı. Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, fiyat hakkında kamuoyuna bilgi vermedi. Gözlemciler, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'nın büyük fiyat kırdığı görüşünde. Moskova, ABD'nin ve AB'nin yaptırımları nedeniyle yeni pazarlar arayışındaydı.