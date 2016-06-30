Çin ile nükleer enerjide ön anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri, iki ülke arasında nükleer enerji alanında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladı. Zaptın kapsamının nükleer teknolojiler ve nükleer işbirliğinin karşılıklı olarak geliştirilmesi olduğu belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, Başkent Pekin’deki G20 Enerji Bakanları Toplantısı için Çin’e giden Bakan Albayrak, toplantının açılış seremonisine katıldı. Açılışta gerçekleştirilen aile fotoğrafı ve oturumun ardından Albayrak, bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Temasları sırasında Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri ile bir araya gelen Albayrak, enerji sektörü için önemli bir anlaşmaya imza attı. Albayrak ve Bekri iki ülke arasında nükleer teknolojiler ve işbirliğinin karşılıklı geliştirilmesine dair mutabakatı imzaladılar.

Çinli firmalar yatırıma davet etti

Albayrak, başta kömür ve yenilenebilir enerji olmak üzere, Türkiye’nin enerji alanındaki yatırım imkânlarını anlatırken, Çinli firmaları Türkiye’ye yatırıma davet etti.

İlk gün gerçekleştirilen görüşmeler akşam yemeği ile tamamlanırken, Albayrak, bugün de “Uluslararası Enerji Gelişimi İçin Beklentiler, Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapacak ve bu oturumda enerji stratejileriyle ilgili bir konuşma gerçekleştirecek.

Başka alanlara yansır

Albayrak ve Bekri, güçlü işbirliğinin enerjinin diğer alanlarına da yansıtılması konusunda ortak fikir benimsediklerini ifade ettiler.

Başsağlığı dilediler

İkili temaslarda, Canete ve Takegi, Albayrak’a İstanbul saldırısından duydukları üzüntüyü dile getirip başsağlığı dilediler.

AB komiseri ile görüşme

Albayrak, Pekin’de ayrıca AB Komisyonu Enerji ve İklim Komiseri Miguel Aries Canete ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol ve Japonya Devlet Bakanı Tasuga Takegi ile bir araya geldi. Görüşmelerde enerji alanında olası işbirlikleri ele alındı.