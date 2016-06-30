T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin ile nükleer enerjide ön anlaşma imzalandı

Enerji Bakanı Albayrak ile Çin Enerji Direktörü Bekri, nükleer enerji alanında mutabakat zaptını imzaladı

30 Haziran 2016 12:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri, iki ülke arasında nükleer enerji alanında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladı. Zaptın kapsamının nükleer teknolojiler ve nükleer işbirliğinin karşılıklı olarak geliştirilmesi olduğu belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, Başkent Pekin’deki G20 Enerji Bakanları Toplantısı için Çin’e giden Bakan Albayrak, toplantının açılış seremonisine katıldı. Açılışta gerçekleştirilen aile fotoğrafı ve oturumun ardından Albayrak, bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Temasları sırasında Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri ile bir araya gelen Albayrak, enerji sektörü için önemli bir anlaşmaya imza attı. Albayrak ve Bekri iki ülke arasında nükleer teknolojiler ve işbirliğinin karşılıklı geliştirilmesine dair mutabakatı imzaladılar.

 

Çinli firmalar yatırıma davet etti

 

Albayrak, başta kömür ve yenilenebilir enerji olmak üzere, Türkiye’nin enerji alanındaki yatırım imkânlarını anlatırken, Çinli firmaları Türkiye’ye yatırıma davet etti.

İlk gün gerçekleştirilen görüşmeler akşam yemeği ile tamamlanırken, Albayrak, bugün de “Uluslararası Enerji Gelişimi İçin Beklentiler, Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapacak ve bu oturumda enerji stratejileriyle ilgili bir konuşma gerçekleştirecek.

 

Başka alanlara yansır

 

Albayrak ve Bekri, güçlü işbirliğinin enerjinin diğer alanlarına da yansıtılması konusunda ortak fikir benimsediklerini ifade ettiler.

 

Başsağlığı dilediler

 

İkili temaslarda, Canete ve Takegi, Albayrak’a İstanbul saldırısından duydukları üzüntüyü dile getirip başsağlığı dilediler.

 

AB komiseri ile görüşme

 

Albayrak, Pekin’de ayrıca AB Komisyonu Enerji ve İklim Komiseri Miguel Aries Canete ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol ve Japonya Devlet Bakanı Tasuga Takegi ile bir araya geldi. Görüşmelerde enerji alanında olası işbirlikleri ele alındı.

ETİKETLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıBerat AlbayrakÇinNur BekriG20 Enerji Bakanları Toplantısı

İlgili Haberler

Enerji Bakanı Albayrak doktora tezinde "Toplum nükleere karşıdır" demiş

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapımı devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24