Çin ile Hong Kong arasında milletvekili yemin krizi

Çin'in iki milletvekilini uygun yemin etmedikleri gerekçesiyle Hong Kong parlamentosunda görev yapmaktan alıkoyması, Pekin'in yarı özerk Hong Kong yönetiminin içişlerine müdahale ettiği eleştirilerine yol açtı.
Sixtus Leung ve Yau Wai-ching adındaki iki milletvekili, yemin metninde yer alan Pekin'e bağlılık ifadesini reddetmişlerdi.
Çin Parlamentosu, Pazartesi günü aldığı kararla Hong Kong'da 'uygun yemin etmediğini savunduğu' hiçbir milletvekilinin görev yapamayacağına hükmetti.
2014 yılında yeşeren demokrasi yanlısı eylemlerinin öncülerinden olan milletvekilleri Leung ve Yau, yarı özerk statüsündeki Hong Kong'un Çin'den tamamen ayrılması gerektiğini savunuyor.
Eylül ayında seçilen Sixtus Leung ve Yau Wai-ching'in yeminleri geçersiz sayıldı.
Genç siyasetçilerin bir yemin töreni sırasında bağımsızlık yanlısı bayrak açmaları, Yasama Konseyi'nde gerilim yaşanmasına yol açmıştı.
Milletvekilleri, Çin'e karşı "saldırgan" ifadeler kullanmakla suçlanmışlardı.
Çinli yetkililerin aldığı karar, 1997 yılında İngiltere'nin kontrolünden çıkarak Çin'e devredilen Hong Kong'un yasama kurumlarına yapılan en büyük müdahale.
Pazar gecesi Hong Kong'da milletvekillerine destek amacıyla toplanan binlerce göstericiye, polis biber gazıyla müdahale etmişti.
Eylemler sırasında en az dört kişi gözaltına alındı.
Hong Konglu lider CY Leung, Çin'in kararına uyacaklarını açıkladı.