T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çin ile Hong Kong arasında milletvekili yemin krizi

Pekin, Çin'e bağlılık yemini etmeyi reddeden iki milletvekilinin Hong Kong parlamentosunda görev yapmasını engelleyen bir karar aldı.

07 Kasım 2016 17:47

Çin'in iki milletvekilini uygun yemin etmedikleri gerekçesiyle Hong Kong parlamentosunda görev yapmaktan alıkoyması, Pekin'in yarı özerk Hong Kong yönetiminin içişlerine müdahale ettiği eleştirilerine yol açtı.

Sixtus Leung ve Yau Wai-ching adındaki iki milletvekili, yemin metninde yer alan Pekin'e bağlılık ifadesini reddetmişlerdi.

Çin Parlamentosu, Pazartesi günü aldığı kararla Hong Kong'da 'uygun yemin etmediğini savunduğu' hiçbir milletvekilinin görev yapamayacağına hükmetti.

2014 yılında yeşeren demokrasi yanlısı eylemlerinin öncülerinden olan milletvekilleri Leung ve Yau, yarı özerk statüsündeki Hong Kong'un Çin'den tamamen ayrılması gerektiğini savunuyor.

Eylül ayında seçilen Sixtus Leung ve Yau Wai-ching'in yeminleri geçersiz sayıldı.

Genç siyasetçilerin bir yemin töreni sırasında bağımsızlık yanlısı bayrak açmaları, Yasama Konseyi'nde gerilim yaşanmasına yol açmıştı.

Milletvekilleri, Çin'e karşı "saldırgan" ifadeler kullanmakla suçlanmışlardı.

Çinli yetkililerin aldığı karar, 1997 yılında İngiltere'nin kontrolünden çıkarak Çin'e devredilen Hong Kong'un yasama kurumlarına yapılan en büyük müdahale.

Pazar gecesi Hong Kong'da milletvekillerine destek amacıyla toplanan binlerce göstericiye, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Eylemler sırasında en az dört kişi gözaltına alındı.

Hong Konglu lider CY Leung, Çin'in kararına uyacaklarını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PekinHong KongLeungYau Wai-chingParlamentosu PazartesiYauSixtus LeungYasama KonseyiKongluCY Leung

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24