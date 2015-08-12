Çin iki günde iki kez develüasyona gitti

Çin yuanı % 1.6 daha devalüe etti. Çin Merkez Bankası, dünkü yüzde 1.86'lık devalüasyondan sonra yuan referans kurunu bugün de yüzde 1.62 daha düşürdü.

Bloomberght'de yer alan habere göre; Çin Merkez Bankası (PBOC), dünkü yüzde 1.86'lık devalüasyondan sonra yuan referans kurunu bugün de yüzde 1.62 daha düşürdü. Böylelikle PBOC son iki günde referans kuru toplam yüzde 3.48 düşürmüş oldu.

Uluslararası Para Fonu IMF, Çin'in yuanı devalüe etmesini memnuniyetle karşıladığını ama bu adımın, yuanın rezerv para birimi statüsünü kazanmasına doğrudan etkisinin olmayacağını bildirdi.

PBOC, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada bu yüzde 1.86'lık düşüşün "bir defalık" bir hareket olduğunu duyurmuştu. Çin Merkez Bankası'nın bu adımının ardından onshore yuan dolar karşısında yüzde 1.6 düşerek 6.4240, poffshore yuanda düşüş yüzde 2.1'e çıktı.

PBOC, bugünkü yüzde 1.6'lık devalüasyonun ardından yaptığı açıklamada, yuan kurunun sürekli bir biçimde düşmesi için ekonomik ya da finansal bir "temel" olmadığını kaydetti. Banka, "Ekonomik göstergeler iyiye dönüyor ve ekonomide olumlu gelişmeler var. Bu da istikrarlı yuan kuru için iyi bir makroekonomik ortam sağlıyor" dedi ve Çin'in dış ticaret fazlasının yuana destek sağlayan diğer önemli bir temel faktör olduğunu belirtti.

Bu yorum, yuanın referans kurun 2012'den bu yana en düşük seviyesine çekilmesinin ardından son 21 yılın en büyük iki günlük düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından geldi. PBOC, Salı günü yaptığı açıklamada, referans kur için fiyat veren piyasa yapıcıların önceki günkü spot kurun kapanışı, döviz talep ve arzı ve önemli paritelerdeki değişiklikleri dikkate almak zorunda kalacaklarını belirtti.

PBOC ayrıca, yuandaki güçlü değer kaybına karşı sebepler olarak, yuan varlıklarına denizaşırı yatırımcılarının artan talebini, Fed'in bu yıl faiz artırımına gideceği beklentisini, Çin'in döviz rezervini ve "güçlü mali durumunu" gösterdi.

Banka, mevcut kur dalgalanmasının normal olduğunu ve objektif olarak değerlendirilmesinin gerektiğini ve günlük fiksingin bir süre dalgalandıktan sonra istikrara doğru kademeli olarak hareket edeceğini vurguladı. Bankai ayrıca, yuan kurunun temel olarak istikrarlı tutulacağına ilişkin duruşa bir kez daha vurgu yaptı.