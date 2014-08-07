Çin hükümeti anlık mesajları kontrol edecek

Çin, anlık mesajlaşma servislerinin kontrol edilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Şinhua ajansının haberinde, Çin hükümetinin, bilgilerin büyük oranda yayılabildiği mobil uygulamalarda bulunan ve üye olunarak kullanılan anlık mesajlaşma servislerini hedef alarak bu servislerin sıkı kontrol edilmesi için düzenleme yaptığı belirtildi.

Düzenlemeye göre, ilk kez mesajlaşma servislerine kayıt olacak kişilerin gerçek isimleri ile üye olmaları zorunlu olacak. Kullanıcılar, sosyalist sistem, ulusal çıkarlar, yasal hak ve vatandaşlık çıkarları, kamu düzeni, sosyal ahlak gibi düzenlemeler altında, kanun ve yönetmelikler kapsamında sağladıkları bilgilerin doğruluğunu sağlayacak.

Hesaplar kapatılabilecek

Düzenlemede, belirtilen kuralları ihlal eden kullanıcıların bilgi yayma hakları, hesaplarını yenilemeleri kısıtlanacak, hatta yapılan ihlal derecesine göre hesabı kapatılabilecek.

Ayrıca, anlık mesajlaşma servisi sağlayıcıları, sistemlerinin güvenliği ve kullanıcıların bilgilerinin gizliliğinin korunmasından sorumlu olarak yasa dışı bilgiler konusunda denetime tabi olacak.

Çin Devlet İnternet Bilgi Ofisi'ne göre, düzenlemeyle, hızlı büyüyen anlık mesajlaşma sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamak ve ulusal güvenlik ve kamu çıkarlarını korumak amaçlanıyor.

Mayıs ayında Çin, internet güvenliği denetleme sistemine ilişkin, ulusal güvenliği ve kamu çıkarlarını ilgilendiren sistemlerde kullanılan önemli teknolojik ürün ve hizmetleri denetim altına alacağını açıklamıştı.