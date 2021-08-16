Çin, Hong Kong ve Tayvan'ın madalyalarını da ekleyerek kendisini Tokyo Olimpiyatları'nın kazananı ilan etti

Çin, devlet medyasına ve sosyal medyada yayımlanan resimlere göre, özel idari bölgesi Hong Kong ve Tayvan'ın madalyalarını ekleyerek kendisini 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kazananları ilan etti.

Resmi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) madalya sayımında ABD birinci, Çin ise ikinci sırada yer almıştı.

Olimpiyatlar'ın bitiminden bir hafta sonra Çin, sosyal medya platformu Weibo'da ve devlet televizyonunda madalya sayısını değiştirerek kendisini Olimpiyat tablosunda ilk sıraya yerleştirdi.

Çin'in kendi açıkladığı madalya sayısı, Hong Kong ve Tayvan'ın madalyalarını dahil ederek, 41 altın, 37 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 106 madalyaya yükseldi.

IOC, Hong Kong ve Tayvan'ı, Çin'den bağımsız Ulusal Olimpiyat Komiteleri (NOC) olarak tanıyor.