Çin, Hong Kong'da "Bir ülke, iki sistem" formülüne son vereceği konuşulan Ulusal Güvelik Yasası'nı onayladı

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Çin parlamentosu, Hong Kong Ulusal Güvelik Yasası'nı onayladı ve Pekin'in yarı otonom şehir üzerinde yapacağı en radikal hamle için sahneyi hazırladı.

Yasa tasarısı geçen haftalarda genel kurulda görüşüp kabul edildikten sonra bugün de daimi kuruldan oy birliğiyle geçti.

AFP'nin aktardığına göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hong Kong Ulusal Güvelik Yasası'nı imzaladı.

Ulusak Güvenlik Yasası'nın içinde tam yer alan maddelerle ilgili bir açıklama yapılmadı. Planın içeriğinin önümüzdeki süreçte devlet haber ajansları tarafından yayımlanması bekleniyor. Ulusal Güvenlik Yasası'nın genel hatlarıyla Pekin'in terör yanlısı veya ayrılıkçı olarak nitelendirdiği eylemlere karşı Çin parlamentosuna bir yasal çerçeve oluşturma ve çeşitli mekanizmalar devreye sokma yetkisi verdiği biliniyor.

Global Times'ın genel yayın yönetmeni, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak yasa kapsamında müebbet hapis cezası verilebileceğini aktardı.

Geçen senden bu yana ülkede meydana gelen protestoların öne çıkan isimlerinden Joshua Wong, "Bu karar, bildiğimiz Hong Kong'un sonu anlamına geliyor" diyerek Demosisto hareketinden ayrıldığını duyurdu. Wong, Demosisto'dan ayrılmasına rağmen Hong Kong'un "otoriterliğe karşı savaşmaya devam edeceğini" yazdı.

Çin'in baskı konusunda vites arttırmasının sebebi olarak Hong Kong'da geçen sene başlayan demokrasi yanlısı protestolar gösteriliyor.

Ulusal Güvenlik Yasası, Hong Kong'da resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Yasa, uluslararası kamuoyu tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyordu. ABD, Hong Kong'un özel ticari statüsünü almak için ilgili süreci dün başlattı ve Pekin'e yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Hong Kong'a uygulanan "Bir ülke, iki sistem" formülünün büyük oranda ortadan kalkacağı konuşuluyor.