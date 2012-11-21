'Çin Hazineleri Sergisi' Topkapı Sarayı'nda açıldı

Türkiye ile Çin arasında tarihsel ve kültürel farkların pekişmesi için 2012 yılına yayılan etkinlikler kapsamında Topkapı Sarayı'nda 'Çin Hazineleri Sergisi' Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımı ile açıldı.

Topkapı Sarayı Müzesi Has Ahırlar bölümünde ziyaretçilerle buluşacak sergi Yasak Şehir Müzesi, Şanghai Müzesi ve Gin Shihuang Müzesi'nden 101 eseri biraraya getirdi. Serginin açılışında konuşan Günay; "Bu çapta bir sergi dünyada ilk kez Türkiye 'ye nasip oldu. Çin hazinelerine İstanbul'da büyük bir ilgi var" şeklinde konuştu.

Çin kanunlarına göre, 5 parçadan fazlasının yurt dışına çıkarılması yasak olan heykellerden oluşan sergiye gelenleri saray kapısı girişinde Mehteran Takımı karşıladı. Sergi 20 Şubat 2013 tarihine kadar açık kalacak.