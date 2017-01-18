Çin hava kirliliği sebebiyle 85 kömür santralinin inşasını iptal etti

Çin Halk Cumhuriyeti, artan hava kirliliği ve 5 yıllık planda öngörülen hedefler sebebiyle 85 kömür yakıtlı enerji santralinin inşasının iptal edildiğini duyurdu.

Independent'ın haberine göre Çin, 2020'ye kadar yenilenebilir enerjiye 361 milyar dolar yatırmayı planlarken, bu yatırımın 13 milyonluk istihdam yaratacağı bildirildi.

Çin'in rüzgar, güneş enerjisi ve nükleer enerjiye yöneleceği belirtilirken, yenilenebilir enerjinin 2020'ye gelindiğinde yeni elektrik üretiminin yarısı kadarını oluşturacağı aktarılıyor.

Çin ve ABD'nin küresel karbon salınımının yüzde 38'ini gerçekleştirdiği biliniyor.