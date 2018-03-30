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Ekonomi

Çin ham petrol alım satımında yuan kullanacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Mart (DHA) – Çin ham petrol alım satımlarında dolar yerine yuan kullanımı için ilk çalışmalara başladı

30 Mart 2018 15:15

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Mart (DHA) – Çin ham petrol alım satımlarında dolar yerine yuan kullanımı için ilk çalışmalara başladı.
CNBC’de yer alan habere göre, Pekin ulusal para birimi yuanın uluslararası pazarda kullanımını arttırmak adına gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında dünya genelinde en çok ticareti yapılan varlık olan petrol alım satımında dolar yerine yuan kullanacak.
Dünyanın en çok ham petrol tüketen ikinci ülkesi ve ham petrol ithalatında 2017 yılında ABD’yi geçerek birinci sıraya yükselen Çin’in ham petrol talebi küresel petrol fiyatlarını belirliyor.

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