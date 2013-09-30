Çin, güneşten enerji üretimine destek veriyor

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, 1 Ekim 2013 ile 31 Aralık 2015 arasında, üreticilere katma değer vergisinin yarısının iade edileceğini bildirdi.

Çinli firmalar son yıllarda güneş enerjisi sektöründe önemli oyuncular olarak ortaya çıkmıştı. Ama zayıf talep ve ticari çekişmeler aşırı kapasiteye neden oldu ve lider firmalar büyük borç yüküyle karşı karşıya kaldı.

BBC Türkçe'nin Xinhua'a dayandırdığı habere göre, ülkenin en iyi 10 güneş paneli üreticisi 16,3 milyar dolar borç içinde.

Yenilenebilir enerji devrimi darboğazda

Bu yılın başlarında, dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi olan Çin'in Suntech Power Holdings şirketi borçlar nedeniyle temerrüde gitti.

Bunu yine dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan LDK Solar Company izledi.

Son yıllarda, dünya çapında ekonomiler ve özellikle de gelişmiş ülkeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için girişimlerde bulunuyor.

Çinli firmalar bu pazara girmeye istekli oldu ve sektörün önde gelen oyuncuları olarak ortaya çıktı.

Ama yavaşlayan talep ile birlikte fiyatlarda keskin bir düşüş yaşandı. Bu da, küresel güneş paneli üreticilerine zarar verdi; Çin firmaları da bunun ceremesini çekenler arasında oldu.

ABD ve Avrupa panel üreticileri Çin firmalarını bu durumda büyük bir rol oynamakla;Çinli şirketleri, piyasaya aşırı sürümde bulunmak ve panelleri makul fiyatın altında satmak yani "damping" yapmakla suçladılar.

Ayrıca Çin'i firmalara sübvansiyon sağlayarak, onların maliyetleri ve fiyatları düşürmelerine yardımcı olmakla da suçluyorlar.

Çin ise bu iddiaları yalanlıyor.