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Ekonomi

Çin, gümrük tarife oranlarını düşürecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ekim (DHA) - Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu yapılan resmi bir açıklamada, 1 Kasım'dan itibaren ülke gümrük vergi oranlarını 1

01 Ekim 2018 14:43

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ekim (DHA) - Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu yapılan resmi bir açıklamada, 1 Kasım\'dan itibaren ülke gümrük vergi oranlarını 1.585 vergiye tabi ürün için yüzde 10.5\'ten yüzde 7.8\'e düşüreceğini duyurdu. 
Yapılan açıklamaya göre, vergi indirime tabii olan ürünler toplam vergilendirilebilir malların yüzde 19\'unu oluşturacak. Ayarlamanın ardından, Çin\'in genel tarife oranı geçen yıl yüzde 9.8 olan düzeyden yüzde 7.5 seviyesine inecek. Komisyon, bu oranın Avrupa Birliği\'nden biraz yüksek, ancak gelişmekte olan ülkelerin çoğundan daha düşük olduğunu belirtti.
Komisyon, tarife indirimlerinin tekstil, seramik, çelik, makine ve bazı kaynak bazlı ürünler ile işlenmiş ürünler sektörlerini kapsayacağını, ayrıca tarifelerin indirilmesi ile dış ticaretin dengeli bir şekilde gelişmesinin ve ekonominin dışa açılmasının sağlanacağını duyurdu.
 

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