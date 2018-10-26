Çin / Guangcheng: Sincan sorununu ABD ve Avrupa körüklüyor

Gökhan Artan - Selin Gürsel / İstanbul, 26 Ekim (DHA)- Çin Halk Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Akademisi Sınır Bölgeleri Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Xing Guangcheng, Sincan bölgesi ile ilgili olarak, \"Sincan sorunu Amerika’nın ve Avrupa’nın körüklediği bir sorundur. Doğu Türkistan sorunu, kesinlikle Türkiye Çin ilişkilerine etki etmemeli\" diye uyardı.

Sincan bölgesinin, ülkelerinin trilyon dolarlık projesi olan \"Bir Kuşak, Bir Yol\"un çok önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Guangcheng, \"Sincan’ın konumunun önemli olmasının nedeni, çevresindeki sekiz ülkeden dolayıdır\" dedi ve ekledi:

\"İpekyolu hattı 6 koridordan oluşmaktadır. 6 koridorun 4’ü de Sincan’dan geçiyor. Sincan’ın yüzölçümü de çok büyük; 1.6 milyon kilometrekareye sahip bir bölge. Sincan bu projenin gelişmesinde çok önemli konuma temel konuma sahip. Sincan\'da son zamanlarda birçok çok terör eylemleri gerçekleşti. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken bir alan. DEAŞ etkisizleştirilmiş gibi görünüyor ama dünyaya yayıldı. Orta Asya’ya, Afganistan\'a Pakistan\'a gitti\" dedi.

\"İki ülke arasında en büyük problem Doğu Türkistan\"

Türkiye Çin ilişkilerine etki etmiş en büyük problemin Doğu Türkistan konusunda olduğunu vurglayan Guangcheng, \"Doğu Türkistan soruhu kesinlikle Türkiye Çin ilişkilerine etki etmemelidir\" dedi ve ekledi:

\"Sincan sorunu, Amerika’nın ve Avrupa’nın körüklediği bir sorundur. Uluslararası arenada Çin Amerika ticari savaşı yok; ayrıca, Sincan sorunu da çok önemli sorunlar arasında bulunuyor. Sincan\'da 22 aydır terör faaliyeti, bir sorun yaşanmadı. Bakıyorlar sorun yaşanmıyor; o yüzden insan hakları gibi şeylerden söz etmeye başladılar. iki yüzlü davranıyorlar orada bombalar patlarken terör faaliyetleri olurken neden seslerini çıkarmadılar? Çünkü, Çinlilere iyi günler geçirtmek istemiyorlar; Sincan\'ın, Irak, Suriye gibi savaş alanı olmsını görmek onları daha çok rahatlatacak. Türk-Çin ilişkilerindeki bir ayrı sorun da Suriye sorunu; ancak, Suriye sorununda da çözüme doğru ilerleniyor. Suriye’deki bu terör gruplarından Doğu Türkistan Özgürlük Hareketi\'ne katılan birçok kişi bulunuyor. Suriye sorununun, Türkiye\'ye, Orta Asya\'ya, Çin\'e, her yere etkisi bulunuyor. Biz, Avrasya ülkeleri olarak, radikal gruplara terör gruplarına karşı durmalıyız.\"