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Spor

ÇİN GALİBİYETTEN MEMNUN ANKARA (A.A)

29 Ağustos 2010 22:07

-ÇİN GALİBİYETTEN MEMNUN ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (C) Grubu maçında Fildişi Sahili'ni 83-73 yenen Çin'de, başantrenör Bob Donewald, ''Dünkü Yunanistan maçında eksik yanlarımızı gördük ve telafi ettik'' dedi. Donewald, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Yunanistan maçını çok kötü kaybettiklerini ifade ederek, ''Bundan sonraki maçta Porto Riko'ya karşı oynayacağız. Porto Riko genç ve oldukça kuvvetli bir ekibe sahip'' diye konuştu. Çin'in yıldız oyuncusu Yi Jianlian ise çok iyi bir oyun çıkarttıklarını, bundan sonraki maçlarda da böyle oynamaları gerektiğini kaydetti. Fildişi Sahili Başantrenörü Randoald Dessarzin de Çin'i tebrik ederek, ''Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Çin'in uzun oyuncularıyla mücadele edemedik'' ifadelerini kullandı.

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