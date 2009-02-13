Çin, Fransa'dan bronz eserlerini geri istedi

Söz konusu eserler geçen yıl ölen Fransız modacı Yves Saint Laurent'in eşyaları arasında bulunuyor.Resmi Şinhua haber ajansının haberinde, bir fare başı heykeliyle tavşan heykelinin 1860 yılında 2. Afyon Savaşı'nın sonlarında İngiliz ve Fransız askerler tarafından Pekin'deki Yazlık Saray'dan yağmalandığı ileri sürüldü.Haberde, 30 ve 45 santimetre boyundaki eserlerin 23-25 Şubatta Paris'te yapılacak açık artırmada tanesi 8-10 milyon eurodan satılmasının beklendiği kaydedildi.Ajansın haberinde ayrıca geçmişleri Qing Hanedanı'nın başlarına uzanan eserlerin 1995'te imzalanan anlaşma uyarınca iade edilmesi gerektiği savunuldu. Anlaşmada, savaş koşullarında kaybolan veya yağmalanan kültürel eserlerin hemen iade edilmesi öngörülüyor.Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cian Yü haftalık olağan basın toplantısında, "Bu eserlerin saldırganlar tarafından çalındığını ve Çin'e iade edilmesi gerektiğini" söyledi. Sözcü, Fransa'nın ismini kullanmadan "İlgili ülke Çin'in talebini dikkate almalıdır" diye konuştu.Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin geçen Aralık ayında Tibet'in sürgündeki dini lideri Dalay Lama ile görüşmesi, Çin ve Fransa arasındaki ilişkilerde gerginliğe yol açmıştı.Pekin yönetimi Çin-AB zirvesini iptal etmiş, Çinliler de Fransız mallarını boykot etmişti.(AA)