Çin, Everest Dağı'nın tepesine "ayrı tutma hattı" çekiyor

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Çin, ülkeden tırmananların Nepalli tırmanıcılarla temas kurmasını önlemek için Everest Dağı'nın tepesine bir "ayrı tutma hattı" çekeceğini açıkladı.

Çin, kararı Nepal'deki yetkililer tırmanıcılar arasında Covid-19 vakalarının daha sık görülmeye başladığını açıklamasının ardından alındı.

Everest Çin ve Nepal'in sınırında bulunuyor. Dağa iki taraftan da tırmanıcılar çıkıyor.

Karla kaplı zirvede aynı anda en fazla 6 kişi bulunabiliyor. Kalabalık günlerde insanlar zirveye erişim için sıra bekliyor.

Birkaç dağcılık rehberi, "ayrı tutma hattı"nı çizmek için zirveye gönderildi. Çizgi, şu an dağa tırmanmakta olan Çinli tırmanıcılar zirveye varmadan çekilmiş olacak.