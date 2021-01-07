Çin, eski üst düzey maliye yetkilisinin idam edilmesine karar verdi

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Çin'de mahkeme, ülkenin eski üst düzey maliye yetkilisini "rüşvet almaktan" suçlu bulduktan sonra idama mahkûm etti.

Mahkeme, Lai Şayomin'in Çin Huang Varlık Yönetimi'nin başındayken 1.8 milyar Yuan değerinde rüşvet aldığını veya almaya çalıştığını ifade etti. Çin medyası, Şayomin'in Ağustos ayında kendine yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini duyurmuştu.

Şayomin'in bahsi geçen suçları 2008-2018 yılları arasında işlediği ifade edildi. İdam kararı açıklanırken Şayomin'in "kuralsızca yaşadığı ve çok açgözlü" olduğu ifade edildi.